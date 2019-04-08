Сообщество «Сеть» признано террористической организацией и запрещено на территории России

Сообщество «Сеть» признано террористической организацией, внесено в единый список ФСБ и запрещено на территории России, сообщает «Интерфакс». В сообщении на официальном сайте ФСБ есть ссылка на решение Московского окружного военного суда. Оно вступило в силу 14 марта.

Фигурантов громкого террористического дела «Сети» сегодня продолжат судить в Петербурге. Один из них признал свою вину. На скамье подсудимых двое Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Второй признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, но суд отказался это сделать. Филинов же говорит о своей невиновностью ранее оба жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ, которые из задерживали, якобы их били электрошокером и выбивали показания, на теле Филинкова даже были обнаружены следы, но правоохранители не стали это расследовать. По версии следствия, Филинков и Бояршинов состояли в группированием сеть и готовили теракты во время Чемпионата мира по футболу и выборов президента. Впрочем, в материалах дела, по словам адвоката Виталия Черкасова, никаких доказательств, кроме участия в съезде анархистов и походов в спортивные клубы нет.

Европейский суд по правам человека несколько дней назад принял жалобу Юлия Бояршинова на пытки со стороны сотрудников ФСБ.