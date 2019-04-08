Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде

Фигурантам «Седьмой студии» домашний арест заменили на подписку о невыезде. Решение принял Мосгорсуд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по «делу «Седьмой студии», передал корреспондент «Интерфакса». «Постановление Мещанского суда Москвы, которым в отношении Серебренникова продлен срок содержания под домашним арестом до 4 июля 2019 года, отменить», — говорится в решении Мосгорсуда.

Также Мосгорсуд отменил домашний арест двум другим фигурантам дела, по которому подсудимым проходит Серебренников — экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и бывшему генеральному директору автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия», экс-директору ярославского театра им. Волкова Юрию Итину.