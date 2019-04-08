Медиалогия: Позитивных сообщений о Зеленском в российском телеэфире в два раза больше, чем негативных

Позитивных сообщений о Владимире Зеленском в российском телеэфире в два раза больше, чем негативных. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы «Медиалогия», поступившие в распоряжение «Эха». При этом половина всех упоминаний Зеленского в новостях на федеральных каналах носит нейтральный характер.

Владимир Зеленский лидирует после первого тура президентских выборов на Украине. Он набрал более 30 процентов голосов, тогда как действующий президент Пётр Порошенко получил около 16 процентов. Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным по Донбассу, но исключил возможность территориальных уступок.