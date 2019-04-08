ФСИН начала проверку в отношении руководителя ВВК, которая отказывалась принимать на работу кандидатов с наколками

ФСИН начала служебную проверку в отношении руководителя военно-врачебной комиссии, которая отказывалась принимать на работу кандидатов с наколками и маникюром. Об этом в эфире «Говорит Москва» сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко. Он напомнил, что в России нет законов, которые бы ограничивали права людей с татуировками.

Ранее во ФСИН пообещали, что колонии не будут отказываться от занятий йогой, несмотря на требования сенатора Мизулиной.