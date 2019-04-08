Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim, позволяющей подключаться к сотовой сети без сим-карты. Такая опция доступна на последних моделях смартфонов, планшетов и «умных» часов известных производителей.

Встроенная сим-карта eSim – это микросхема, вмонтированная в устройство еще на этапе производства. На ней хранится вся информация, необходимая для подключения к сети сотовой связи, владельцу остается только скачать приложение выбранного оператора – приходить в офис сотовой компании будет не нужно. Это удобно для пользователей, которые смогут легко и быстро менять поставщиков услуг связи или пользоваться сразу несколькими. Но операторы этим как раз недовольны. «Большая тройка» в – Мегафон, МТС и Вымпелком – выступили против этой технологии на совещании с участием ФСБ, пишет газета РБК. Они опасаются конкуренции со стороны виртуальных мобильных операторов и производителей смартфонов, которые будут продавать устройства со своими контрактами на связь. Все это приведет к ценовым войнам и переделу рынка. К тому же, эта технология не так безопасна и уязвима для хакерских атак. В ФСБ видят риски в том, что eSim не поддерживает российское шифрование, внедрением которого занимается ведомство.

Эта технология – новая для рынка, она работает пока только в 24 странах. Однако большинство экспертов, опрошенных РБК, сходятся во мнении, что, несмотря на сопротивление мобильных операторов, в России eSim также вскоре появится.