Z Архив новостей новости
5 22 6 4698
11:04, 08 апреля 2019

Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim

Мобильные операторы и ФСБ выступили против внедрения в России технологии eSim, позволяющей подключаться к сотовой сети без сим-карты. Такая опция доступна на последних моделях смартфонов, планшетов и «умных» часов известных производителей.

Встроенная сим-карта eSim – это микросхема, вмонтированная в устройство еще на этапе производства. На ней хранится вся информация, необходимая для подключения к сети сотовой связи, владельцу остается только скачать приложение выбранного оператора – приходить в офис сотовой компании будет не нужно. Это удобно для пользователей, которые смогут легко и быстро менять поставщиков услуг связи или пользоваться сразу несколькими. Но операторы этим как раз недовольны. «Большая тройка» в – Мегафон, МТС и Вымпелком – выступили против этой технологии на совещании с участием ФСБ, пишет газета РБК. Они опасаются конкуренции со стороны виртуальных мобильных операторов и производителей смартфонов, которые будут продавать устройства со своими контрактами на связь. Все это приведет к ценовым войнам и переделу рынка. К тому же, эта технология не так безопасна и уязвима для хакерских атак. В ФСБ видят риски в том, что eSim не поддерживает российское шифрование, внедрением которого занимается ведомство.

Эта технология – новая для рынка, она работает пока только в 24 странах. Однако большинство экспертов, опрошенных РБК, сходятся во мнении, что, несмотря на сопротивление мобильных операторов, в России eSim также вскоре появится.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Порошенко нужен не проход, а провокации Отдавать ситуацию на откуп персонажам, заинтересованным в расширении остроты и масштаба конфликта в районе пролива, во втягивании в него НАТО – это как минимум безответственно и опасно…

5 152 6 11034 04.04
Kнато, украина, крым, керчь, политика, мнения
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 122 6 9394 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Данелия – это режиссер такого необычайно живого, необычайно домашнего ощущения родины…

5 104 6 10253 05.04
#слушать 01:45:01 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 133 6 14339 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 69 6 7697 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Интервью Бомбардиры

Владимир Лукин гость: Владимир Лукин сенатор (зампред комитета СФ по международным делам)

Права граждан на контроль со стороны прессы за процессом выборов должны осуществляться в полном объеме. Я думаю, это вполне соответствует духу Конституции и всех тех, кто выступает за честные выборы…

5 86 6 9836 05.04
#слушать 11:29 8читать $скачать 2.6 МБ
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 174 6 25071 01.04
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Совершенно не имеет значения, кто победит Имеет значение самое главное – украинцы поверили, что их голос что-то решает и ринулись на выборы. Все может испытать россиянин, кроме одного – участвовать в нормальных выборах…

5 58 6 27547 01.04
Kукраина, выборы, политика, власть, передачи, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Я вышла на работу в Russia Today Нет, я не меняюсь. Я остаюсь при всех своих основных тезисах — от того, что элита потеряла человеческий облик до довольно негативного прогноза на перспективу…

5 163 6 23557 02.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Канализация, госкорпорации и нацпроекты Каждая пятая семья в России не имеет доступа к централизованной канализации. Но ни правительство, ни региональные власти не собираются ничего с этим делать. Почему?...

5 287 6 42839 03.04
Kрф, власть, бюджет, мнения
Голосование
Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок?
5 37 6 5676 04.04
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

В России открыт завод Mercedes Самый главный атрибут удач теперь выпускается рядом с Москвой. Чтоб затея не провалилась, правительство оберегало проект с самого начала, переписывая собственные постановления…

5 111 6 17261 03.04
Kобщество, автомобили, бизнес, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Система преподавания языков давно устарела В большинстве российских школ сформировался стереотип строгой советской бабушки, кричащей «Present perfect! Present continuous!». Но дело не только в нашей системе. Не работает она и во Франции…

5 329 6 51820 05.04
Kобразование, языки, рф, франция, фото, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя? У российских пограничников и их начальников очевидно сдали нервы. И нет никакой гарантии, что этого не случится снова…

5 45 6 7326 10:47
Kукраина, рф, нато, конфликты, вооружение, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Феномен Зеленского Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления…

5 97 6 16456 02.04
Kукраина, выборы, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Две большие разницы В Украине — вполне нормальное распределение по Гауссу. В России, к сожалению, не нормально. Многие критикуют украинские выборы. Но всё познается в сравнении…

5 202 6 37496 01.04
Kобщество, украина, рф, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Воронеже направлено в суд уголовное дело начальника Управления пенсионного фонда Елены Романовой Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере…

5 7 6 25272
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…

5 142 6 86536 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 174 6 25062 01.04
Блоги

«Надгробие» Владимира Путина появилось напротив Исаакиевского собора Активисты движения «Агит Россия» поставили баннер с изображением надгробия Владимира Путина в сквере напротив Исаакиевского собора…

5 199 6 287172 03.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Россию готовят к войне Россию готовят к войне Им безразлично, что ВВП России — менее 2% от мировой экономики и что теперь огромная доля всего, чем располагает наша страна, уходит на гонку вооружений…

5 365 6 188717 05.04
8читать ;смотреть
Kрф, вооружение, политика, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7741567
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3978045

Сегодня в эфире