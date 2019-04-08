Косаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя под Находкой, выпустят на волю

Решение принято по итогам работы российских учёных вместе с группой экспертов Жана-Мишеля Кусто, объявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Команда Кусто работала в Приморье по приглашению губернатора. Россия может стать примером в защите окружающей среды, считает океанолог.

С осени прошлого горда в бухте Средняя в Приморье содержатся около сотни косаток и белух, незаконно выловленных для отправки в китайские океанариумы. По оценке Минприроды, состояние большинства животных удовлетворительное.

Отпустить косаток и белух призывали многие знаменитости, в том числе, Памела Андерсен и Леонардо ди Каприо.