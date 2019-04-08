Столичные власти советуют автомобилистам избегать поездок на юго-восток Москвы, в частности, на Волгоградский и Рязанский проспекты. Движение в этом районе сильно затруднено из-за строительства Некрасовской линии метро.

С 6 по 10 апреля включительно закрыты 8 станций Таганско-Краснопресненской линии от Волгоградского проспекта до Котельников. Схема движений изменена с тем, чтобы обеспечить приоритет общественного наземного транспорта.