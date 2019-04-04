Лауреаты национальной анимационной премии «Икар» будут объявлены сегодня в Москве, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» инициатор и художественный руководитель премии Сергей Капков. «Мы избрали всеобщим голосованием экспертный совет представителей анимационных профессий. Пятьдесят представителей просматривают фильмы и голосуют», — сказал он. Капков добавил, что премия подразумевает два тура голосования: сначала идет голосование в рамках лонглиста, а затем шортлиста. Победитель определяется подсчетом большинства голосов. По словам Капкова, в премии представлено пятнадцать номинаций.

«У нас номинируются не только короткометражные и полнометражные мультфильмы и сериалы целиком, но есть номинации по профессиям, когда мы можем отметить лучшую работу режиссера мультфильма, художника постановщика, мультипликатора, композитора, актера озвучивания и так далее», — заявил он.

За звание «лучшего фильма» борются мультфильмы «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова, «Митина любовь» Светланы Филипповой, «Пять минут до моря» Натальи Мирзоян, «Чик-чирик» Жанны Бекмамбетовой и «Ныряльщица» Юлии Войтовой.

В этом году церемония пройдет в стилистике мультфильма «Малыш и Карлсон». На ней также будет представлен джем-сейшен, посвященный тридцатилетию московской анимационной студии «Пилот».

Церемония награждения начнется в 19.00 в Московском международном университете.