ЦСКА и СКА определят финалиста Кубка Гагарина в седьмом решающем матче серии

СКА удалось сравнять счет после домашней победы.

Как и положено решающему матчу, а таковым он был прежде всего для Питера, эмоций и споров хватило бы на несколько обычных игр. Отправной точкой стала драка между Плотниковым и Телегиным, которая основательно завела команды. Затем арбитры отменили гол москвича Линдона Вея, поскольку шайба отскочила в ворота от его колена. Счет СКА открыл после броска Наиля Якупова. Он же во втором периоде забросил еще одну шайбу. Преимущество не показалось гостям солидным. Они свели его на нет стараниями одного игрока, к тому же защитника Мэтта Робинсона, который как и Якупов оформил дубль. Ну а победный гол, который вызвал очередную порцию споров, забил Гусев, реализовав большинство, правда еще до его броска питерцы задержали шайбу в зоне после паса рукой. Арбитры не посчитали это существенным. 3-2 в пользу СКА и счет в серии равный.

Сегодня может определиться первый финалист Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» принимает на своем льду «Авангард». В случае победы омская команда досрочно выйдет в финал.