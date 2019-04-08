Visa введет льготный тариф на прием карт для маленьких торговых точек, работающих только с наличными

Платежная система Visa, по некоторым данным, введет льготный тариф на прием карт для маленьких торговых точек, работающих только с наличными. Такое решение стало ответом на дискуссии о снижении стоимости таких операций в России.

Претендовать на льготный тариф от Visa смогут маленькие несетевые магазины, лавочки, киоски, сервисы по ремонту одежды, для которых сейчас единственным доступным способом оплаты являются наличные. Их оборот не должен превышать 10 миллионов рублей в год, а оборот по картам Visa – не более 3 миллионов. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на источники, информацию подтвердили в ряде банков. Предприятия микробизнеса, соответствующие этим критериям, будут платить банку, выпустившему карту, по 1% за каждую операцию, при этом в среднем комиссия сейчас составляет более 1,5 %. Собеседники РБК отмечают, что цель платежной системы – развитие безналичных платежей в сфере работы микромагазинов с небольшой выручкой, для которых даже 1% может оказаться неподъемным. Издание отмечает, что инициатива со стороны Visa возникла вскоре после того как Министерство промышленности и торговли, которое представляет интересы ретейлеров, указало на необходимости снижения стоимости операций по картам для отдельных видов бизнеса.

По данным РБК, в целом банки и розница позитивно оценивают решение Visa о предоставлении льгот в качестве меры поддержки небольших магазинов.