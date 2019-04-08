Украинская ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты в телевизионной студии

Ранее кандидаты договорились встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве в присутствии зрителей.

Согласно постановлению ЦИК, дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся в студии Общественного телевидения страны. Комментируя это решение, глава избирательной комиссии Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты – это официальное мероприятие, которое следует проводить в соответствии с законом. Ее слова приводит «РБК-Украина». Ранее с предложением устроить их на стадионе в Киеве выступил победитель первого тура Владимир Зеленский, а Петр Порошенко ответил согласием и добавил, что готов встретиться с соперником вечером 14 апреля.

Ранее Зеленский также сделал ряд громких заявлений по поводу переговоров с Россией. По словам кандидата в президенты, он готов встретиться с Владимиром Путиным и обсудить прекращение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский подчеркнул, что не пойдет на территориальные уступки. По словам политика, у него есть план достижения мира на юго-востоке Украины, а первым шагом будет прекращение огня.

В первом туре выборов Зеленский набрал больше 30 процентов голосов, Порошенко – около 16 процентов. Второй тур должен состояться 21 апреля.