США потребовали от главы ливийской Национальной армии маршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи
Это ставит под угрозу гражданское население. Военного решения ливийского конфликта не существует, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
У России сложились доверительные отношения с обеими сторонами конфликта в Ливии. Это может помочь в достижении цели добиться снижения градуса конфликта в стране. Об этом ранее сказал в эфире «Эха» Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он подчеркнул, что ливийская проблема не имеет военного решения.