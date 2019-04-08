Лоукостер InterJet, который владеет 22 самолётами Sukhoi Superjet 100, просит РФ отремонтировать двигатели лайнеров
Мексиканская авиакомпания InterJet, которая владеет двадцати двумя российскими самолётами «Сухой Супер Джет 100», попросила производителя отремонтировать двигатели лайнеров. Лукостер просит произвести ремонт в счёт будущих платежей, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, в Объединённой авиастроительной корпорации одобрили эту схему. При этом российско-французская компания Пауэр Джет, выпускающая двигатели, пока не дала своего согласия.