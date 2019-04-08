Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу в Москве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут встречу в Москве. Главной темой на повестке будут поставки зенитно-ракетных комплексов С-400.

О востребованности этих систем в мире ранее говорил министр обороны России Сергей Шойгу: «Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением тому является заключенные контракты на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО. Заинтересованность в приобретении С-400 выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии. В целом, хочу подчеркнуть, что без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами в любых регионах мира».

Одним из важных вопросов на встрече Путина и Эрдогана также может стать ситуация с демилитаризованной зоной в сирийской провинции Идлиб.