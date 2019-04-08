Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для кафе и ресторанов

Нормы жёстко регулируют производственный процесс на предприятиях общепита.

Помимо профессиональной подготовки и ношения чистой рабочей одежды к работникам ресторанов и кафе добавились новые требования. Их каждая смена должна начинаться с прохождения медосмотра на наличие гнойничковых заболеваний, пишут «Ведомости». Газета ознакомилась с проектом Роспотребнадзора, подписанным главным санитарным врачом России Анной Поповой. Работники предприятий общепита должны сообщать администрации о появлении у них признаков простудного заболевания или расстройства кишечника, порезов или ожогов и даже о заболеваниях кишечными инфекциями в своей семье. Проект также регулирует температуру подачи блюд. Так, для супа она должна равняться 75 градусам. Документ содержит требования к транспортировке и хранению продуктов, процессу приготовления пищи, срокам годности скоропортящихся продуктов. Отдельно регулируются детское меню, предприятия бортового питания и быстрого обслуживания. Часть норм из действующих правил ведомство хочет убрать. К примеру, снять требование об обязательном мытье посуды только ветошью и предписание не мыть овощи и зелень в уксусном растворе.

Рестораторы считают, что санитарно-эпидемиологические нормы нужны только в виде рекомендаций, а не обязательных требований их выполнять.