Нефть эталонных марок продолжает дорожать
Нефть эталонных марок продолжает дорожать. На Лондонской бирже баррель Brent стоит более 70 долларов 60 центов. С начала года Brent подорожала более, чем на 30 процентов, сообщает MarketWatch.
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Нефть эталонных марок продолжает дорожать. На Лондонской бирже баррель Brent стоит более 70 долларов 60 центов. С начала года Brent подорожала более, чем на 30 процентов, сообщает MarketWatch.
Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут. В этом главное достижение Майдана. Если украинский народ сделал ошибку, он ее через 4 года исправит…