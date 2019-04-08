Союз театральных деятелей обсудит сегодня вопрос об объединении Александринского театра и Ярославского театра

Союз театральных деятелей обсудит сегодня вопрос об объединении петербургского Александринского театра и Ярославского театра имени Волкова.

В конце марта об объединении объявил министр культуры Владимир Мединский. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин назвал это решение волюнтаристским. Против объединения театров и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Премьер Медведев принял решение приостановить действие приказа министра. Как сказано, «в связи с многочисленными обращениями общественности».