Отмена концертов молодёжных музыкантов в ряде регионов России в большинстве случаев — это решение самих организаторов. Правоохранительные органы проведению мероприятий не препятствовали. Так региональные прокуратуры ответили на запрос депутата Госдумы Анатолия Выборнова, сообщает ТАСС.

В конце прошлого года были отменены выступления группы IC3PEAK, «Фрэндзона», а также рэперов Хаски и Элджея. Сами музыканты считают, что на них таким образом оказывают давление.