Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических правил и норм для кафе и ресторанов. Как пишут «Ведомости», предлагается сохранить большинство действующих правил, хотя отдельные нормы будут исключены. В частности, теперь не требуется отдельного помещения по яйцебитню, не нужно мыть посуду исключительно ветошью, а овощи и зелень – в уксусном растворе. Контроль за исполнением СанПиНов Роспотребнадзор хочет оставить за собой. В свою очередь, рестораторы считают, что если подобные нормы и нужны, то только в виде рекомендаций.