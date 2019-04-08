Россия не поддержала проект заявления Совбеза ООН с призывом привлечь к ответственности тех, кто подрывает мир в Ливии

Россия отказалась поддержать проект заявления Совбеза ООН с призывом привлечь к ответственности всех, кто подрывает мир и безопасность Ливии. Документ был предложен Великобританией и в нём речь идёт о тех, кто выступает на стороне ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, сообщает Франс-пресс со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, Москва настаивала на том, чтобы призыв прекратить боевые действия ко всем враждующим сторонам. Однако заявление в этой формулировке Совбез не поддержал.