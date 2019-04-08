Visa установит льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн рублей

Международная платёжная система Visa установит льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 миллионов рублей. Межбанковская комиссия составит 1 процент, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. По их данным, это произойдёт 9 июля.

Ранее Центробанк предложил снизить комиссии за приём карт для социальных и крупных покупок. В свою очередь, президент Путин говорил о том, что высокие комиссии за эквайринг являются квазиналогом.