ВЦИОМ провёл замеры рейтингов политиков, которые могут рассматриваться, как возможные конкуренты Александра Беглова

ВЦИОМ провёл замеры электоральных рейтингов политиков и общественных деятелей, которые могут рассматриваться, как возможные конкуренты исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова на губернаторских выборах, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники

По их словам, результаты опросов не публикуются, их получают Смольный и Кремль. Как уточнили источники, ВЦИОМ замерял потенциальные рейтинги режиссёра и депутата Госдумы Владимира Бортко, депутата Олега Нилова, лидера фракции ЛДПР в городском заксобрании Олега Капитанова и зам.главы фракции Яблоко в заксобрании Михаила Амосова.