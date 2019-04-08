В Воронеже направлено в суд уголовное дело начальника Управления пенсионного фонда Елены Романовой. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Романова, пользуясь служебным положением, начисляла своему отцу пенсию в 145 тысяч рублей. Из федерального бюджета похищено более 3,5 миллионов рублей. Обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб в полном объёме, сообщает Znak.com.