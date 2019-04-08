Первая репетиция парада Победы пройдет сегодня в подмосковном Алабино

В тренировке примут участие свыше 10 тыс. военных.

В сводной репетиции парадных расчетов войск примут участие колонны военной техники и авиация. В том числе, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки «Армата» и БТР «Бумеранг». Авиацию представят 74 самолета и вертолета, среди них истребители, стратегические и дальние бомбардировщики.

На специальной площадке в Алабино создан макет Красной площади. Всего военные проведут там 14 совместных тренировок. В состав парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, солдаты, курсанты, воспитанники суворовских и Нахимовского училищ Минобороны. В этом году по Красной площади пройдет группа кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского. В состав роты Почётного караула впервые включён взвод, состоящий из девушек-военных, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Тренировки проводят три раза в неделю, продлятся они до 26 апреля.

По традиции военный Парад 9 мая начнется на Красной площади в 10 утра.