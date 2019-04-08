Власти Москвы вместо сносимых пятиэтажек намерены построить высотки, в которых может быть около тысячи квартир
Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Журналисты изучили первые шесть представленных проектов микрокрайонов. Выяснилось, что вопреки обещаниям чиновников площадь нового жилья вырастет по сравнению со старым не на четверть, а в три раза. При этом в проектах почти не предусмотрены парковки, что может привести к конфликтам между жителями. В рамках реновации должны снести в Москве более пяти тысяч домов, в которых проживает около миллиона человек.