Депутата парламента Германии проверят на связи с Россией

Этим займется совет старейшин бундестага, сказал газете Bild am Sonntag вице-председатель парламента Томас Опперман. Ранее немецкий журнал Der Spiegel совместно с телекомпанией ZDF, британской телерадиокорпорацией ВВС и итальянской газетой La Repubblica опубликовал расследование, согласно которому Россия якобы пыталась повлиять на парламентские выборы в Германии в 2017 году. В частности, в связях с Москвой заподозрили депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.