В Москве сегодня пройдет траурная церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым

Она состоится в Доме кино. Булдаков скончался во время гастролей в столице Монголии Улан-Баторе на 69-м году жизни, из-за острой сердечной недостаточности, перед вылетом на родину. О сердечном заболевании народный артист знал давно, оторвался тромб на фоне ишемии. Булдаков, который начинал на сценах провинциальных театров, исполнил в кино и сериалах более сотни ролей.

Сниматься стал с 1982 года, дебютировав в картине «Сквозь огонь», а популярность ему принесла небольшая, но запоминающаяся роль в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», которая вышла в 1995-м. Философствующий на отдыхе генерал Иволгин для многих стал утрированным воплощением одного из национальных архетипов.

Сам Булдаков среди своих любимых работ в кино называл роли в картинах «Кому на Руси жить…» и «В лесах под Ковелем».

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище столицы.