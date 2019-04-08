В Москве сегодня проведут переговоры президенты России и Турции

Ожидается, что они подпишут ряд двусторонних документов. Во встрече в Кремле будут участвовать министры иностранных дел, обороны, энергетики и экономического развития. Затем к ним присоединятся руководители других ведомств, а также главы «Газпрома» и Рособоронэкспорта.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят, в том числе, поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, строительство газопровода «Турецкий поток» и первой турецкой атомной электростанции, а также ситуацию в Сирии.

Некоторые темы лидеры двух стран могут обсудить в закрытом режиме. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент «Московского Комсомольца» в Турции Яшар Ниязбаев. Президенты могут также обсудить заявление вице-президента США о том, что Турция должна сделать выбор между закупкой у России С-400 и своим членством в НАТО, отметил Яшар Ниязбаев.