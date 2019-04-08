Петр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля

Президент Украины сказал, что перед выступлением на стадионе готов еще раз провериться на наркотики и алкоголь. В эфире телеканала «Украина» Порошенко отметил, что пройдет тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

Дебаты пройдут на стадионе «Олимпийский». Об этом в эфире телеканала «Украина» сказал действующий лидер страны Петр Порошенко: «14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы, для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения».

Провести предвыборные дебаты на стадионе в Киеве, который вмещает 70 тысяч человек, ранее предложил шоумен Владимир Зеленский. В качестве условия он назвал проверку на алкоголь и наркотики. Кандидаты сдали анализы в минувшую пятницу. Второй тур президентский выборов пройдет на Украине 21 апреля.