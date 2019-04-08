Коммунисты в Новосибирске решили выдвинуть действующего мэра Анатолия Локтя на новый срок

Местный обком КПРФ проголосовал за это единогласно, передает «Интерфакс». Ранее Анатолий Локоть, который баллотировался на пост губернатора, летом отказался от выдвижения в пользу «единоросса» Андрея Травникова, на тот момент исполнявшего обязанности главы региона и в итоге одержавшего победу на выборах. Главы области и города заявили тогда, что между ними достигнуто соглашение, и Травников пообещал поддержать коммуниста на выборах мэра.