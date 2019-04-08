На реконструкцию ВДНХ потратят более 100 миллиардов рублей

В стройку вложатся бизнесмены Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, которых считают друзьями президента Владимира Путина. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». По словам гендиректора ВДНХ Сергея Шогурова, в результате реконструкции должен появиться образовательный, развлекательный и музейный комплекс с посещаемостью до 40 миллионов человек в год. Газета отмечает, что строительство с нуля парка «Зарядье» напротив Кремля обошлось в существенно меньшую сумму — 14 миллиардов рублей.