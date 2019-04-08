Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:09, 08 апреля 2019

Бывший глава ФСБ Николай Ковалев будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Согласно указу президента, там хоронят за особые заслуги перед государством, а также военных, погибших при защите Родины. Прощание с Николаем Ковалевым состоится 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Генерал армии Николай Ковалев был предшественником Владимира Путина на посту директора ФСБ, затем работал депутатом Госдумы. Ему было 69 лет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

На украинских выборах уверенно победил Владимир Путин Иногда мне кажется, что Путинская стабильность гораздо лучше, чем такие демократические качели. Всё чётко, понятно, предсказуемо и не надо тратить нервы на глупые надежды и ожидания. Может мы не ценим то, что у нас есть?..

5 541 6 167366 01.04
Kукраина, выборы, политика, путин, рф, крым, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В «выборы без выбора» играть неинтересно Если бы мы хотели очень навредить Украине, то предложили бы ей выбирать именно между нынешними кандидатами. Но мы ей не желаем зла…

5 206 6 25244 01.04
Kукраина, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Первый тур Чтобы выиграть во втором туре, Порошенко нужно чудо. Даже если все остальные кандидаты объединятся, чтобы помочь Порошенко, не факт, что этого хватит…

5 207 6 77982 01.04
Kукраина, выборы, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Порошенко нужен не проход, а провокации Отдавать ситуацию на откуп персонажам, заинтересованным в расширении остроты и масштаба конфликта в районе пролива, во втягивании в него НАТО – это как минимум безответственно и опасно…

5 149 6 10888 04.04
Kнато, украина, крым, керчь, политика, мнения
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 121 6 9035 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Евгений Снегов

3038181

5 65 6 6315 07.04
#слушать 46:43 ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Данелия – это режиссер такого необычайно живого, необычайно домашнего ощущения родины…

5 100 6 9796 05.04
#слушать 01:45:01 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 121 6 13128 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Интервью Бомбардиры

Владимир Лукин гость: Владимир Лукин сенатор (зампред комитета СФ по международным делам)

Права граждан на контроль со стороны прессы за процессом выборов должны осуществляться в полном объеме. Я думаю, это вполне соответствует духу Конституции и всех тех, кто выступает за честные выборы…

5 86 6 9778 05.04
#слушать 11:29 8читать $скачать 2.6 МБ
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 172 6 24626 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

2 пары тапочек, нацпроекты и наркомания для россиян Есть опасения, что, погнавшись за нацпроектами мы забудем о россиянах, которым действительно тяжело. Я лично не верю ни в какие национальные проекты, просто понимаю, что спасению утопающих – дело рук самих утопающих. Выплывут не все, мы теряем россиян и дальше будет только хуже…

5 42 6 5392 07.04
Kобщество, рф, нацпроекты, власть, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Совершенно не имеет значения, кто победит Имеет значение самое главное – украинцы поверили, что их голос что-то решает и ринулись на выборы. Все может испытать россиянин, кроме одного – участвовать в нормальных выборах…

5 58 6 27516 01.04
Kукраина, выборы, политика, власть, передачи, мнения
Блоги

Жители Архангельска провели шествие и митинг протеста против строительства мусорного полигона «Шиес» По оценкам наблюдателей, в акции приняли участие от двух до трех тысяч человек…

5 42 6 5704 07.04
Kобщество, акции, мусор, митинги, экология, архангельск, фото, видео, события
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Я вышла на работу в Russia Today Нет, я не меняюсь. Я остаюсь при всех своих основных тезисах — от того, что элита потеряла человеческий облик до довольно негативного прогноза на перспективу…

5 163 6 23530 02.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Канализация, госкорпорации и нацпроекты Каждая пятая семья в России не имеет доступа к централизованной канализации. Но ни правительство, ни региональные власти не собираются ничего с этим делать. Почему?...

5 287 6 42791 03.04
Kрф, власть, бюджет, мнения
Голосование
Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок?
5 37 6 5614 04.04

Популярное за неделю

Новости

Снятый более 30 лет назад клип «На заре» группы «Альянс» заблокировали в YouTube За сутки он набрал полмиллиона просмотров, и администраторы сервиса, вероятно, сочли это накруткой голосов

5 4 6 4854
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут. В этом главное достижение Майдана. Если украинский народ сделал ошибку, он ее через 4 года исправит…

5 128 6 75677 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 172 6 24623 01.04
Блоги

«Надгробие» Владимира Путина появилось напротив Исаакиевского собора Активисты движения «Агит Россия» поставили баннер с изображением надгробия Владимира Путина в сквере напротив Исаакиевского собора…

5 198 6 285974 03.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Россию готовят к войне Россию готовят к войне Им безразлично, что ВВП России — менее 2% от мировой экономики и что теперь огромная доля всего, чем располагает наша страна, уходит на гонку вооружений…

5 345 6 181690 05.04
8читать ;смотреть
Kрф, вооружение, политика, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7740880
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3977783

Сегодня в эфире