Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы
Об этом сообщил ночью источник ТАСС. По данным полиции, это произошло на Крымском валу. Уточняется, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте, он доставлен в больницу
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Об этом сообщил ночью источник ТАСС. По данным полиции, это произошло на Крымском валу. Уточняется, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте, он доставлен в больницу
Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут. В этом главное достижение Майдана. Если украинский народ сделал ошибку, он ее через 4 года исправит…