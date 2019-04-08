Депутата парламента Германии проверят на связи с Россией

Этим займется совет старейшин бундестага, сказал газете «Бильд ам зонтаг» вице-председатель парламента Томас Опперман. Ранее немецкий журнал «Шпигель» совместно с телекомпанией «Цэ-Дэ-Эф», британской телерадиокорпорацией ВВС и итальянской газетой «Република» опубликовал расследование, согласно которому Россия якобы пыталась повлиять на парламентские выборы в Германии в 2017 году. В частности, в связях с Москвой заподозрили депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.