В Совете Европы обеспокоены возможным выходом из организации России

Из-за этого 140 миллионов россиян не смогут больше обращаться в Европейский суд по правам человека, отметил генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд. По его словам, есть только два события, которые действительно могут потрясти Европу – это «Брекзит» и выход России из Совета Европы, пишет газета Financial Times. Из организации, согласно ее правилам, Россия может быть исключена в июне, когда исполнится ровно два года с тех пор, как Москва в знак протеста против приостановки своего права голоса на парламентской ассамблее из-за конфликта на Украине перестала платить взносы в Совет Европы.