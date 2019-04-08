Петр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля

Президент Украины сказал, что перед выступлением на стадионе готов еще раз провериться на наркотики и алкоголь. В эфире телеканала «Украина» Порошенко отметил, что пройдет тест во Всемирном антидопинговом агентстве. Провести предвыборные дебаты на стадионе в Киеве, который вмещает 70 тысяч человек, ранее предложил шоумен Владимир Зеленский. В качестве условия он назвал проверку на алкоголь и наркотики. Кандидаты сдали анализы в минувшую пятницу. Второй тур президентский выборов пройдет на Украине 21 апреля