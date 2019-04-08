Бывший глава ФСБ Николай Ковалев будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Согласно указу президента, там хоронят за особые заслуги перед государством, а также военных, погибших при защите Родины. Прощание с Николаем Ковалевым состоится 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Генерал армии Николай Ковалев был предшественником Владимира Путина на посту директора ФСБ, затем работал депутатом Госдумы. Ему было 69 лет.