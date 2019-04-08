Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на домашний арест бывшего хабаровского губернатора Виктора Ишаева

Сторона защиты просит отпустить его под залог в 15 миллионов рублей, или разрешить ежедневные прогулки. 70-летний «единоросс», членство которого в партии приостановлено на время следствия, обвиняется в крупном мошенничестве с ущербом на 5 миллионов рублей. Речь идет о событиях с 2014 по 2017 годы, когда Ишаев был вице-президентом «Роснефти». В компании сообщили, что уголовное преследование инициировала служба безопасности «Роснефти». Ишаев 13 лет возглавлял Хабаровский край, потом стал постпредом президента на Дальнем Востоке и федеральным министром по развитию этого региона.