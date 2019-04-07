Власти США сегодня объявят о признании террористической организацией иранского Корпуса стражей Исламской Революции

Решение принято после длительных дискуссий.

Иранский Корпус стражей Исламской Революции может стать первым примером, когда часть вооруженных сил иностранного государства официально признается террористической организаций. В поддержку запрета высказались госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Однако нашлись и противники. В частности, несколько высокопоставленных сотрудников Пентагона, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, считают, что решение повлечет за собой негативные последствия для сил Соединенных штатов в регионе, однако не причинит серьезного урона иранской экономике. С сомнением отнеслись к инициативе и в ЦРУ. КСИР подчиняется верховному лидеру Ирана. Против организации США уже ввели санкции. Формирование внесено в список групп, поддерживающих терроризм.

Иранский Корпус стражей Исламской Революции пообещал симметрично ответить на действия Вашингтона.