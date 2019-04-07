Президенты России и Турции проведут сегодня переговоры в Москве

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и поставки турецким военным российского оружия.

Главы двух стран проведут полноформатные переговоры, включающие в том числе заседание Совета сотрудничества между Россией и Турцией. Переговоры начнутся с беседы в узком составе. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, «не исключено, что часть этой беседы будет проходить в формате тет-а-тет, это делается для обсуждения самых чувствительных вопросов». Среди таких тем — поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, газопровод «Турецкий поток» и строительство атомной электростанции «Аккую». Кроме того, лидеры стран коснутся ситуации вокруг противостояния в Сирии на фоне планов США о частичном выводе войск из этой страны. После переговоров главы государств проведут встречу с представителями бизнеса в формате круглого стола и подпишут ряд совместных документов. В завершение деловых переговоров состоится итоговая пресс-конференция.

Вечером в Большом театре Путин и Эрдоган примут участие в торжественном открытии Года культуры и туризма России и Турции.