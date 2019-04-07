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23:59, 07 апреля 2019

Федеральная антимонопольная служба сегодня рассмотрит дело против Samsung из-за предполагаемого ценового сговора

Антимонопольная служба возбудила дело против российской структуры Самсунга в феврале. В действиях компании «Самсунг Электроникс Рус» усмотрели нарушения. В ФАС считают, что организация координировала цены у ритейлеров. Это привело к завышению цен на восемь моделей смартфонов и ещё пять планшетов, выпущенных в последние годы. Действия южнокорейской компании и её дочерней структуры нарушают закон о защите конкуренции, отметили антимонопольщики. Максимальное наказание по этой статье предполагает штраф в 5 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе регулятора агентству «Интерфакс». Внеплановую проверку российской компании антимонопольная служба провела в прошлом году. Тогда это и обнаружили. Дело в ФАС планировали рассмотреть около месяца назад, но отложили. В пресс-службе антимонопольного ведомства сказали, что им нужно дополнительно исследовать полученные доказательства.

ФАС проверяет цены на смартфоны с 2016го года. За этот период штрафы в два миллиона рублей были выписаны компании Apple и LG. Их антимонопольная служба обвиняли в координации цены на гаджеты.



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