Z Архив новостей новости
5 8 6 969
22:59, 07 апреля 2019

Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил своего оппонента на выборах Владимира Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Инициатором предвыборных дебатов на стадионе в Киеве выступил шоумен Владимир Зеленский, победивший в первом туре. Порошенко вызов принял. ЦИК предложил кандидатам самостоятельно оплатить это мероприятие, поскольку оно может рассматриваться как предвыборная агитация. Если бы речь шла о традиционных дебатах в телестудии, то, согласно закону о выборах, они бы состоялись 19 апреля.

Петр Порошенко обещает в случае своей победы в ближайшие пять лет продолжать реформы, которые обеспечат экономический рост, помогут преодолеть бедность и  обеспечить благополучие населения. В интервью т.к. «Украина» он сказал, что уже в декабре странам-членам НАТО будет предложено подписать план действий относительно членства в Украины в альянсе.

В  случае избрания президентом Украины Владимир Зеленский сохранит курс страны на вступление в ЕС. Об  этом кандидат заявил в эфире т.к. «Украина». По его мнению, по вопросу о вступлении в НАТО нужно провести референдум. Зеленский отметил, что лично он  как гражданин Украины — за  интеграцию северо-Атлантический альянс, но  людям объяснить, что это действительно в интересах безопасности страны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Порошенко нужен не проход, а провокации Отдавать ситуацию на откуп персонажам, заинтересованным в расширении остроты и масштаба конфликта в районе пролива, во втягивании в него НАТО – это как минимум безответственно и опасно…

5 149 6 10792 04.04
Kнато, украина, крым, керчь, политика, мнения
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 119 6 8822 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Евгений Снегов

3038181

5 56 6 5325 19:05
#слушать 46:43 ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Интервью Бомбардиры

Владимир Лукин гость: Владимир Лукин сенатор (зампред комитета СФ по международным делам)

Права граждан на контроль со стороны прессы за процессом выборов должны осуществляться в полном объеме. Я думаю, это вполне соответствует духу Конституции и всех тех, кто выступает за честные выборы…

5 86 6 9703 05.04
#слушать 11:29 8читать $скачать 2.6 МБ
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 111 6 12453 00:02
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В «выборы без выбора» играть неинтересно Если бы мы хотели очень навредить Украине, то предложили бы ей выбирать именно между нынешними кандидатами. Но мы ей не желаем зла…

5 206 6 25236 01.04
Kукраина, выборы, политика, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Данелия – это режиссер такого необычайно живого, необычайно домашнего ощущения родины…

5 72 6 9470 05.04
#слушать 01:45:01 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 172 6 24399 01.04
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Я вышла на работу в Russia Today Нет, я не меняюсь. Я остаюсь при всех своих основных тезисах — от того, что элита потеряла человеческий облик до довольно негативного прогноза на перспективу…

5 163 6 23513 02.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Канализация, госкорпорации и нацпроекты Каждая пятая семья в России не имеет доступа к централизованной канализации. Но ни правительство, ни региональные власти не собираются ничего с этим делать. Почему?...

5 287 6 42776 03.04
Kрф, власть, бюджет, мнения
Голосование
Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок?
5 37 6 5584 04.04
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

В России открыт завод Mercedes Самый главный атрибут удач теперь выпускается рядом с Москвой. Чтоб затея не провалилась, правительство оберегало проект с самого начала, переписывая собственные постановления…

5 111 6 17157 03.04
Kобщество, автомобили, бизнес, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Система преподавания языков давно устарела В большинстве российских школ сформировался стереотип строгой советской бабушки, кричащей «Present perfect! Present continuous!». Но дело не только в нашей системе. Не работает она и во Франции…

5 326 6 51666 05.04
Kобразование, языки, рф, франция, фото, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Феномен Зеленского Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления…

5 96 6 16296 02.04
Kукраина, выборы, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Новости

В последние часы заметно обострилась ситуация в Ливии Как передает телеканал Аль-Арабия, сегодня подразделения ливийской национальной армии под командованием мятежного фельдмаршала Халифа Хафтара вошла в пригороды Триполи

5 43 6 10894
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Две большие разницы В Украине — вполне нормальное распределение по Гауссу. В России, к сожалению, не нормально. Многие критикуют украинские выборы. Но всё познается в сравнении…

5 202 6 37448 01.04
Kобщество, украина, рф, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вице-спикер Верховной рады Украины потребовала возбудить уголовное дело Владимира Зеленского Претензии Ирины Геращенко связаны с высказываниями, произнесенными Зеленским в сериале «Слуга народа»...

5 35 6 14541
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут. В этом главное достижение Майдана. Если украинский народ сделал ошибку, он ее через 4 года исправит…

5 118 6 71280 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 172 6 24391 01.04
Блоги

«Надгробие» Владимира Путина появилось напротив Исаакиевского собора Активисты движения «Агит Россия» поставили баннер с изображением надгробия Владимира Путина в сквере напротив Исаакиевского собора…

5 197 6 285087 03.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Россию готовят к войне Россию готовят к войне Им безразлично, что ВВП России — менее 2% от мировой экономики и что теперь огромная доля всего, чем располагает наша страна, уходит на гонку вооружений…

5 344 6 181037 05.04
8читать ;смотреть
Kрф, вооружение, политика, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7740370
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3977558

Сегодня в эфире