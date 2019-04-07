Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля
Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил своего оппонента на выборах Владимира Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Инициатором предвыборных дебатов на стадионе в Киеве выступил шоумен Владимир Зеленский, победивший в первом туре. Порошенко вызов принял. ЦИК предложил кандидатам самостоятельно оплатить это мероприятие, поскольку оно может рассматриваться как предвыборная агитация. Если бы речь шла о традиционных дебатах в телестудии, то, согласно закону о выборах, они бы состоялись 19 апреля.
Петр Порошенко обещает в случае своей победы в ближайшие пять лет продолжать реформы, которые обеспечат экономический рост, помогут преодолеть бедность и обеспечить благополучие населения. В интервью т.к. «Украина» он сказал, что уже в декабре странам-членам НАТО будет предложено подписать план действий относительно членства в Украины в альянсе.
В случае избрания президентом Украины Владимир Зеленский сохранит курс страны на вступление в ЕС. Об этом кандидат заявил в эфире т.к. «Украина». По его мнению, по вопросу о вступлении в НАТО нужно провести референдум. Зеленский отметил, что лично он как гражданин Украины — за интеграцию северо-Атлантический альянс, но людям объяснить, что это действительно в интересах безопасности страны.