ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборов

Принципиальных изменений не произошло. У Владимира Зеленского 30 % голосов избирателей. У действующего главы государства Петра Порошенко – 16 %. Теперь оба кандидата официально имеют право приступить к агитации перед вторым туром.

Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» уже подтвердил готовность встретиться со своим оппонентом на дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко также сообщил намерении в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

Накануне это предложил кандидатам в президенты украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.

Владимир Зеленский в том же эфире телеканалу «Украина» заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе. На вопрос, готов ли он напрямую общаться с руководством России, Зеленский ответил утвердительно.

Второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.