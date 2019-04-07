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21:00, 07 апреля 2019

Зампред Бундестага: Совет старейшин парламента ФРГ должен выяснить, были ли у депутата Маркуса Фронмайера связи с РФ

Совет старейшин парламента ФРГ должен выяснить, были ли  у депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера связи с  Россией. Об  этом «Бильд ам  Зоннтаг» заявил зампред Бундестага Томас Опперман. Ранее немецкий журнал «Шпигель» провел расследование на этот счет. По  данным издания Россия якобы предпринимала масштабные попытки воздействовать на германских политиков, особенно из «Альтернативы для Германии» с целью дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе и усилить пропаганду в поддержку российских интересов.



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