Зеленский заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь прекращения огня в Донбассе

Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания президентом Украины постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе. Выступая на телеканале «Украина» он также предложил активнее работать с жителями неподконтрольных Киеву районов Донбасса — по социальным направлениям, в частности, заявив о необходимости выплачивать им пенсии. На вопрос, готов ли он напрямую общаться с руководством России, Зеленский ответил утвердительно.