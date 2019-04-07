Народная артистка РСФСР Алла Демидова госпитализирована с повышенным давлением
Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы «Гоголь-центра». По ее словам, спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой перенесен на июнь.
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Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы «Гоголь-центра». По ее словам, спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой перенесен на июнь.
Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут. В этом главное достижение Майдана. Если украинский народ сделал ошибку, он ее через 4 года исправит…