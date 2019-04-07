Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебатах 14 апреля в  спорткомплексе «Олимпийский» в Киеве

Об этом действующий президент заявил в эфире телеканала «Украина». Порошенко также сообщил намерении в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве, как это ранее предложил кандидатам в президенты украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко. Порошенко и Зеленский вышли во второй тур президентских выборов на Украине. Голосование назначено на 21 апреля. Владимир Зеленский в том же эфире заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе.