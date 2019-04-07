Большая группа российских ученых просит Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области

Обращение к президенту подписали около 50 представителей научного сообщества. Как пишет «Московский комсомолец», подписанты обращают внимание на то, что организация полигона приведет к уничтожению полутора тысяч гектаров здорового векового соснового леса и утрате последнего резервного месторождения питьевых подземных вод. Он предназначен для водоснабжения части Владимирской области и Подмосковья.