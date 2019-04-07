В Российском футбольном Чемпионате подходит к концу 22-й тур

Сегодня в Москве действующий чемпион России «Локомотив» сыграет с лидером первенства «Зенитом».

«Зенит» с «Локомотивом» на сегодня, пожалуй, главные претенденты на чемпионство. Играют обе команды без особого блеска, но очки набирают исправно. Впрочем, на днях железнодорожники не смогли победить дома «Ростов». Вот только было это в кубковом матче. В Чемпионате подопечные Семина действуют куда более прагматично. Встреча «Локо» – «Зенит» начинается в эти минуты. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Кроме того, сегодня «Урал» вырвал победу у «Енисея», уступая по ходу встречи 0-2. «Уфа» с минимальным счетом одолела Ростов. А в Казани «Рубин» и «Арсенал» и одного мяча организовать не смогли. В итоге – нулевая ничья.

Завершается тур завтра, когда «Оренбург» будет принимать грозненский «Ахмат».