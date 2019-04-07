В Белоруссии открыли для туристов Чернобыльскую зону отчуждения

Специалисты по радиации утверждают, что сейчас там не опасно для людей.

Туристам покажут уникальную природу региона, ландшафт и заброшенные деревни, где сейчас живут лесные звери. Экскурсионные группы посетят Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, который возник после чернобыльской катастрофы для охраны загрязненной территории и научных исследований. На большей части местности уровень радиации не превышает той дозы, которую пассажиры получают во время полета на самолете. Однако на некоторых участках уровень радиации очень высокий, туда туристов не пустят. Стоимость экскурсии для группы из пяти человек составит 200 долл. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, в результате территория подверглась радиоактивному заражению. Свыше 100 тыс. местных жителей эвакуировали. На ликвидацию последствия аварии направляли людей из разных городов Советского союза, впоследствии более 165 тысяч участников операции стали инвалидами.

На Украине экскурсии по зоне отчуждения проводят уже много лет.